Denise Pipitone, le novità sulle indagini a Quarto Grado: ispezioni della procura all'hotel dove lavorava Anna Corona

Novità sulle indagini del caso di Denise Pipitone, la bambina di 4 anni scomparsa 17 anni fa a Mazara del Vallo. In apertura della puntata di oggi, venerdì 18 giugno, di Quarto Grado su Rete 4, l'inviata della trasmissione ha fatto il punto sull'inchiesta.

La procura sta infatti riesaminando tutte le intercettazioni e ha fatto nuove ispezioni sull'hotel Ruggero II, dove lavorava Anna Corona, concentrandosi sulle vie d'uscita della struttura. Ma non solo in apertura di puntata sono state trasmesse nuovamente le parole dell'ex pm Angioni, che nei giorni scorsi sulla trasmissione Storie Italiane aveva annunciato di sapere che Denise è viva, senza tuttavia citare fonti o nomi, con lo scopo di "non interferire sulle indagini". Al tempo stesso lei ha detto di aver fatto diverse ricerche, anche sui social network, tanto da aver trovato una ragazza che potrebbe essere Denise, dalle cui foto si riconoscerebbero somiglianze importanti, a partire dalla forma delle sopracciglia.

Tuttavia sia Gianluigi Nuzzi che Alessandro Viero hanno mostrato centinaia di pagine di segnalazioni, più o meno circostanziate, che in questi mesi stanno arrivando anche alla redazione in relazione al caso, evidenziando quindi come le segnalazioni non manchino e come ogni pista sia difficile da seguire e non sia quindi facile poter affermare di aver identificato Denise. C'è quindi sia il "mistero" delle parole della Angioni, che evidentemente si sta relazionando con la procura ed eseguendo alcune indagini a livello personale, che il "giallo" delle numerose e continue segnalazioni sul caso.

