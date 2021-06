Quarto Grado, anticipazioni del 18 giugno: i casi di Denise Pipitone e Saman Abbas

18 giugno 2021 a

Quarto Grado torna stasera, venerdì 18 giugno, in prima serata su Rete 4 con una nuova puntata. Ecco alcune anticipazioni sui temi al centro delle storie che saranno trattate dal programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero.

I due casi che saranno approfonditi e scandagliati saranno quelli di Denise Pipitone e di Saman Abbas. Si inizia proprio con quello della bambina sparita dall’androne di casa all’età di quattro anni, il primo settembre 2004, a Mazara del Vallo. Retroscena, segnalazioni e interrogatori hanno fatto ripartire l’inchiesta sulla sua scomparsa. Molti i passaggi che gli inquirenti stanno cercando di chiarire, come il nuovo giallo su una misteriosa automobile. Al centro della puntata, come detto, anche la tragica vicenda di Saman Abbas, la ragazza di origini pakistane scomparsa nel nulla, il 30 aprile scorso, a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Chi indaga pensa che Saman sia stata uccisa dallo zio: la famiglia non avrebbe accettato il fatto che la giovane rifiutasse il matrimonio combinato con un cugino, in Pakistan. Molti i dubbi e le questioni ancora irrisolte: questo dramma poteva essere evitato? E chi potrebbero essere i complici del delitto? Intanto vanno avanti senza sosta, le ricerche per ritrovare il corpo della giovane.

Non resta quindi che seguire la puntata di oggi, che si prospetta ricca di nuovi dettagli ed elementi, che potrebbero risultare anche utili alle indagini, come già accaduto più volte in queste ultime settimane, a cui a fianco dell'azione giudiziaria e delle forze dell'ordine, c'è una parimenti alta attenzione da parte dei media. SUlle altre reti, sempre in prima serata, c'è invece l'affascinante sfida tra Inghilterra e Scozia nell'ambito dei campionati europei di calcio, mentre su Rai 3 c'è la prima puntata di una miniserie storica sulla famiglia reale norvegese al tempo della seconda guerra mondiale.

