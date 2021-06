Catia Porri, il dramma dei "bambini fantasma" figli dei lavoratori stagionali in Svizzera

17 giugno 2021 a

Catia Porri ha 70 anni ed è una fotografa affermata. Ma la sua storia di vita racconta un dramma, quello vissuto da circa 15 mila bambini figli di lavoratori stagionali che si recavano in Svizzera. Ai quali, negli anni Settanta e Ottanta, non era permesso di portare con sè i figli minori, sulla base di uno statuto che risaliva al 1934. Pertanto tantissimi figli di lavoratori che si trasferivano in Svizzera per contratti della durata massima di nove mesi, portavano con sè i propri figli come clandestini, nascosti nelle auto per varcare il confine e poi rinchiusi in casa, in silenzio costante, spesso sempre soli, con la paura delle denunce dei vicini.

Dei "bambini fantasma" presenti nella confederazione elvetica senza documenti. Una storia triste, raccontata nel libro "Bambini proibiti", uscito nel 2012 ed edito da Il Margine. "Abitavamo – racconta Catia – in una stanza con cucina sotto il tetto. I vecchi pavimenti di legno scricchiolavano a ogni minimo movimento. Non osavo muovermi e passavo le giornate sdraiata sul letto a leggere e guardar per aria con la speranza che il tempo passasse in fretta. Dalla paura che avevo, non usavo nemmeno le stoviglie per mangiare, per non fare rumore", ha raccontato Catia. "Gli stranieri – spiega Marina Frigerio – non andavano integrati, ma chiamati in base ai bisogni dell’economia. La stagione durava quanto una gravidanza: nove mesi di lavoro in Svizzera e tre mesi di sosta in patria, nell’attesa del nuovo contratto".

Nel 1965 l’Italia riuscì ad ottenere la trasformazione del permesso stagionale in annuale dopo cinque stagioni. Ma il ricongiungimento dei figli era comunque complicato: occorreva dimostrare di avere l’idoneità alloggiativa, cioè una casa abbastanza grande, che molti emigrati (italiani, portoghesi, spagnoli) non avevano. Una storia che sarà al centro della sua testimonianza a Oggi è un altro giorno, la trasmissione di Rai 1 condotta da Serena Bortone, a cui la Porri parteciperà come ospite insieme al ministro Andrea Orlando, alla coppia formata da Simona Izzo e Ricky Tognazzi e alla scrittrice Romana Petri.

