Ferrara, bimbo di un anno morto in casa: madre trovata ferita con i polsi tagliati. Indagini per omicidio

17 giugno 2021 a

a

a

Un bimbo di un anno è strato trovato morto nel letto della sua casa a Ferrara; la madre, invece, è ferita con i polsi tagliati. Questo lo scenario che si è presentato ai carabinieri intervenuti intorno alle ore 6 di oggi, giovedì 17 giugno, in un'abitazione in via degli Ostaggi. La donna, che ha altri due figli di 9 e 5 anni, ha chiamato il 112 segnalando l’accaduto.

Bambino di un anno precipita dal balcone: inutili i soccorsi

Quando i militari sono arrivati sul posto insieme agli operatori del 118, hanno trovato la 30enne in stato di agitazione e il piccolo di un anno già privo di vita. Pare che il marito della donna e padre dei bambini, di origine straniera, non vivesse con loro da qualche settimana. Ogni ipotesi è al vaglio dei carabinieri che stanno indagando sull’episodio. Al momento le indagini sono rivolte all'ipotesi di omicidio. I sanitari del 118, una volta giunti sul posto, hanno provato a rianimare il bambino per 40 minuti, ma non c’è stato nulla da fare. La donna è stata trattenuta nel reparto psichiatria dell’ospedale di Cona, mentre gli altri due figli, di 5 e 9 anni, sono affidati alla nonna.

Morto bimbo di tre anni, era stato travolto da un'auto mentre giocava al parco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.