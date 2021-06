Denise Pipitone, le bugie di Ghaleb e il mistero su Anna Corona: "In hotel non c'era" | Video

16 giugno 2021 a

a

a

Ancora mistero attorno a Denise Pipitone, la bimba di Mazara del Vallo scomparsa in circostanze misteriose il primo settembre del 2004. Nel corso della puntata di mercoledì 16 giugno de La vita in diretta, il programma condotto da Alberto Matano, si è parlato della figura di Gaspare Ghaleb, l'ex fidanzato di Jessica Pulizzi, il quale ha mentito ai giudici. E' infatti stato accertato che la sua ricostruzione della mattina del 1 settembre del 2004, è piena di bugie. Tanto che gli sono valse una condanna a due anni per false dichiarazioni. Ma se è certo che ha mentito, la domanda chiave è: perché lo ha fatto?

Intanto sempre a La vita in Diretta altra testimonianza inedita: "Quel giorno non ho visto Anna Corona in hotel", ha raccontato appunto un testimone a Lucilla Masucci, l'inviata di Alberto Matano, che sta intervistando tutti coloro che erano presenti all'hotel Ruggero II il giorno della sparizione di Denise. L'obiettivo è ricostruire i movimenti di Anna Corona e capire se dopo mezzogiorno fosse ancora al lavoro. Mercoledì 16 la giornalista ha intervistato Raffaele, il manutentore dell'hotel.

Denise Pipitone, l'ex pm Angioni: "L'ho trovata, è viva. Ha anche una figlia"

Alla domanda su Anna Corona, il testimone ha risposto così: "Io quel giorno non ricordo di averla vista. Ricordo di aver visto l'amica Francesca Adamo, ma lei non la ricordo. Quel giorno non ho visto neanche le figlie di Anna Corona. Io ero in giro per l'hotel con gli attrezzi e non le ho viste. Le avevo viste un paio di volte in precedenza, ma non quel giorno. Quando sono passato in reception, c'erano due tre persone, ma non loro", ha dichiarato. Matano, poi, ha quindi mandato in onda un'intervista a Piera Maggio, la mamma coraggio di Denise che da 17 anni cerca la sua bambina: "Fino a prova contraria va cercata viva", la tesi della donna. Il mistero si infittisce sempre di più.

"Denise Pipitone è viva". L'avvocato Frazzitta e le indiscrezioni del detenuto magrebino: "E' un mitomane"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.