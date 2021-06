Venezia, ragazzo morto precipitato in un cortile dell'hotel Bauer: avviate le indagini

15 giugno 2021 a

a

a

Mistero a Venezia dove nella mattina di oggi, martedì 15 maggio, un ragazzo straniero è stato trovato morto all'interno di un cortile dell'Hotel Bauer, nel quartiere San Marco. Il giovane sembra originario dell'est Europa e sarebbe precipitato da un piano rialzato.

Lite in casa: uomo precipita da un'altezza di 12 metri, ferita la compagna

Non si sa, però, da quanto tempo il corpo fosse in quel luogo; l'allarme alle forze dell'ordine è stato dato poco dopo le ore 8.30. Avviate le indagini per risalire alle cause del decesso e ricostruire le ultime ore del giovane. Quando i sanitari sono arrivati sul posto, pochi minuti più tardi, hanno tentato delle manovre di rianimazione, ma non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. La dinamica della vicenda è tutta da ricostruire: si valuta la possibilità di un suicidio ma, per ora, tutte le ipotesi sono aperte. Sul posto è presente anche la polizia scientifica, impegnata a raccogliere elementi utili.

Notizia in aggiornamento

Bambino di un anno precipita dal balcone: inutili i soccorsi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.