Modena, assalto a portavalori sulla A1: chiodi, spari e mezzi in fiamme. Chiusa l'autostrada

14 giugno 2021 a

Assalto a un mezzo portavalori sulla A1 poco prima delle ore 20.30 di lunedì 14 giugno. Per coprire la fuga, i rapinatori hanno dato alle fiamme un veicolo e cosparso la carreggiata di chiodi. Nessuno dei coinvolti è rimasto ferito e l’incendio al veicolo è stato spento. In corso le necessarie operazioni di rilievo da parte della polizia stradale e le operazioni di bonifica del tratto.

Pertanto è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Valsamoggia e Modena Sud in entrambe le direzioni. I malviventi si sono dati alla fuga e sono tuttora in corso le loro ricerche; l'assalto sarebbe avvenuto con armi da fuoco, ma la banda non è riuscita a portare via nulla. Sul luogo dell’evento - dove si è verificata una vera e propria scena da film- sono intervenute, oltre alle pattuglie della stradale, i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici ed il personale della direzione di tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Per gli utenti che da Bologna sono diretti verso Milano si consiglia di uscire a Valsamoggia, percorre la SS9 Via Emilia e rientrare in A1 a Modena Sud; percorso inverso per chi da Milano è diretto verso Bologna. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti «My Way» in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple, sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.

