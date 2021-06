Saman Abbas, il video dei genitori in fuga. Ricerche: ispezionate delle serre

14 giugno 2021 a

Oggi, lunedì 14 giugno 2021, nell’area dell’azienda agricola Le Valli, sono riprese le ricerche di Saman Abbas, la 18enne di Novellara (Reggio Emilia) ma di origini pakistane, di cui non si hanno più notizie dalla fine di aprile e per la cui sparizione la Procura sta indagando per omicidio. I carabinieri hanno battuto alcune serre dove è stata ultimata la raccolta dei cocomeri e continueranno le escavazioni sui punti segnalati nei giorni scorsi dall’elettromagnetometro e i carotaggi del sottosuolo (per agevolare l’attività dell’unità cinofila). Nel frattempo continua la ricerca degli altri indagati fuggiti all’estero, per i quali i militari sono in contatto costante con le rispettive polizie nazionali, attraverso il servizio di cooperazione internazionale di polizia del ministero dell’Interno.

Saman, nuova pista per le ricerche dopo le rilevazioni sul campo

Oggi Mattino5, la trasmissione di Canale5 condotta da Federica Panicucci, ha mandato in onda il video in cui si vedono i genitori di Saman - Shabbar Abbas, 44 anni, e sua moglie Nazia Shaheen, 48 anni - ripresi dalle telecamere di sicurezza di Malpensa mentre sono in partenza per il Pakistan. Le immagini, mandate precedentemente in onda dal Tgr Emilia-Romagna e poi dal Tg1 Rai - fanno vedere la coppia al controllo dei passaporti. I biglietti sono stati acquistati dallo zio di Saman, Danish Hasnain, il 26 aprile. Ufficialmente il motivo per il quale la coppia ha lasciato l'Italia è per raggiungere il loro Paese natio dove una loro familiare versava in gravissime condizioni di salute.

Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe poi una testimonianza di una persona che prese parte, negli scorsi mesi, all'incontro in cui i servizi sociali comunicarono alla famiglia che Saman sarebbe stata inserita in una casa protetta, lontano da chi voleva portarla in Pakistan con la forza per farla sposare. "E' una vergogna per la nostra famiglia", avrebbe detto la madre della ragazza, a ottobre 2020. Saman è poi tornata a casa a inizio aprile, per poi sparire.

Il cugino di Saman consegnato dalle autorità francesi ai carabinieri: lo attende il carcere

