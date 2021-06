Roma, follia in strada: uccide a calci un cane Labrador di 2 mesi: aggressore salvato dal linciaggio

13 giugno 2021 a

a

a

Follia in strada a Roma. Al culmine di una lite, un 50enne ha sfogato la sua rabbia su un Labrador di due mesi, uccidendolo a calci. Il fatto, secondo quanto si apprende, è accaduto venerdì pomeriggio in piazza di Saxa Rubra. Seguendo la ricostruzione, i proprietari del cane e alcuni residenti che hanno assistito alla scena hanno tentato di linciare l'aggressore, ma sono stati fermati dai poliziotti dei commissariati Villa Glori e Ponte Milvio.

Video su questo argomento Cortina 2021: Spoke in azione: ecco il labrador che ha bonificato la zona della cerimonia di inaugurazione

Secondo quanto è tato ricostruito dalla polizia e riportato dal quotidinai Il Messaggero che ha dato la notizia, l'uomo, originario della Romania, stava discutendo animatamente con alcuni connazionali - tra questi c'erano anche i proprietari del cane - quando, apparentemente per ripicca, ha iniziato a prendere a calci l'animale, poi scaraventato a qualche metro di distanza esanime.

Io e Marley, storia impensabile per interpretare il cane del film che commuove. Gioca e fa confusione, tutte le curiosità sulla razza Labrador Retriever

A quel punto, la folla, inferocita, ha aggredito l'uomo finché il presidente del Municipio XV Stefano Simonelli, che si trovava lì di passaggio, ha chiamato il 112. Al loro arrivo, gli agenti hanno bloccato la rissa e caricato il 50enne sull'auto per poi portarlo in commissariato. È stato denunciato per uccisione di animale e per possesso di arma da taglio (aveva con sé un coltello). L'uomo è stato letteralmente salvato dal linciaggio come riferiscono diversi organi di informazione che hanno seguito la vicenda. Una reazione veemente, forte, indignata. Un episodio che ha fatto il giro del web nella giornata di domenica e provato profonda indignazione, Una violenza ingìustificata e gratuita nei confronti del povero indifeso animale.

Covid, il fiuto dei cani è meglio dei test rapidi. Lo studio inglese

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.