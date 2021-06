Spari ad Ardea, morti un anziano e un bambino. Un altro gravemente ferito. Omicida barricato in casa

13 giugno 2021 a

a

a

Tragedia ad Ardea, comune del litorale romano: sono morti, colpiti da alcuni spari, un anziano e un bambino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimarli ma non c’è stato nulla da fare. Un altro bambino è in condizioni gravissime trasportato in ospedale con un mezzo dell'elisoccorso.

Como, ladro violenta 90enne in casa: arrestato nigeriano senzatetto di 26 anni

Dalle primissime informazioni sembra che a sparare - dopo un diverbio probabilmente - sia stato un uomo di 34 anni che si è subito allontanato da via degli Astri, dove si è consumato il dramma, per poi barricarsi in un appartamento sempre del comune in provincia di Roma. Oltre ai carabinieri locali sul posto stanno andando anche le aliquote primo intervento del comando provinciale di Roma. Sul posto anche un militare negoziatore. I carabinieri hanno chiesto a tutti i residenti della zona del consorzio di Colle Romito di non uscire di casa.

Accoltellato da prostituta dopo festa Inter per lo scudetto: arrestata squillo per tentato omicidio

Gli operatori sanitari sono intervenuti sul posto con due elicotteri, due ambulanze e un’automedica per soccorrere le persone coinvolte nella sparatoria fra cui i due bambini di 3 e 8 anni che, secondo quanto trapela, giocavano con le loro biciclette in parco pubblico. La persona che ha sparato è un abitante della zona, di 34 anni, con problemi psichici, che in passato aveva già dato fastidio ad altri residenti.

Denise Pipitone, "manina sul parabrezza dell'auto". L'indizio che porta alla verità

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.