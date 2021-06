Roma, spari ad Ardea: un anziano e un bambino morti, un altro ferito. Aggressore barricato in casa

13 giugno 2021 a

Un anziano e un bambino morti, un altro ferito. Mattinata tragica ad Ardea - zona consorzio Colle Romito - in provincia di Roma dono sono intervenuti il 118 e anche due mezzi dell'elisoccorso. Sul posto - in via degli Astri - sono intervenuti i carabinieri che hanno fatto scattare le ricerche dei militari della compagnia di Anzio e Pomezia. Dalle primissime informazioni sembra che a sparare - dopo un diverbio probabilmente - sia stato un uomo che si è allontanato per barricarsi in un appartamento sempre ad Ardea. Oltre ai carabinieri locali sul posto stanno andando anche le aliquote primo intervento del comando provinciale di Roma. I carabinieri hanno chiesto a tutti i residenti della zona di non uscire di casa.

Tantissime le segnalazioni arrivate, poco dopo le 11, al 112 che parlavano di numerosi spari. I carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto.

(notizia in aggiornamento)

