Marco Zennaro, "sblocco a giorni grazie a Draghi". Svolta per l'imprenditore in cella in Sudan

Imprenditore veneto in carcere in Sudan in condizione disumane. Il sindaco di Venezia annuncia che la svolta alla vicenda di Marco Zennaro è vicina. Questione di giorni. "Anche oggi ho avuto un’interlocuzione diretta con Palazzo Chigi per seguire da vicino la vicenda di Marco Zennaro. La situazione potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni con l’autorevole intervento del premier Draghi. Venezia tutta è al fianco della famiglia", ha scritto su Twitter il primo cittadino di Venezia Luigi Brugnaro in merito all’imprenditore in carcere in Sudan da quasi due mesi.

Politica e diplomazia fin qui si sono mosse senza risultati concreti. C'è stato comunque un atto significativo nei giorni scorsi. E cioè la protesta formale che l’Italia ha mosso nei confronti delle autorità del Sudan per l’imprenditore veneto che è stata definita "un passo importante" nella direzione della "risoluzione del caso" o almeno di "una condizione migliorativa", ha affermato all’Adnkronos il fratello di Marco Zennaro, Alvise.

Lo stesso Alvise auspica che "ci si renda conto della gravità della situazione a tutti i livelli" e si migliori la situazione sia in termini di struttura detentiva, sia "riguardo alla posizione giudiziaria, va fatta chiarezza anche sulle accuse che gli vengono mosse". Alvise Zennaro, che ha sentito il fratello tre giorni fa "ma ogni volta è un pugno nello stomaco" e lo rifarà dopo aver letto la nota della Farnesina "anche se non è facile mettersi in contatto con lui", spera almeno in un "miglioramento della situazione nel più breve tempo possibile". E questo perché, dice, "temo seriamente per la sua condizione fisica e psicologica" in quanto è detenuto "in condizioni estreme. Dopo 70 giorni dentro una stanza, a 50 gradi, disteso per terra senza neanche un letto o un materasso, non so neanche come faccia a resistere". E noi, si chiede, "come possiamo continuare a guardare una situazione del genere?".

