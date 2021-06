Milano, muore accoltellato in auto: fermata la moglie

12 giugno 2021 a

a

a

Un uomo di 55 anni è stato trovato dai carabinieri di Milano agonizzante in auto, con ferite da taglio. L’intervento è del pomeriggio di oggi sabato 11 giugno: l’uomo si trovava in via Amantea, angolo via Quinto Romano. Trasportato in codice rosso all’Ospedale San Carlo, è morto. Sono in corso le indagini: l’ipotesi è quella di omicidio.

I carabinieri di Milano hanno fermato e accompagnato in caserma la moglie dell’uomo di 55 anni morto accoltellato e trovato in auto. I militari hanno trovato e fermato la donna a circa un chilometro dall’auto: aveva i vestiti macchiati di sangue e una ferita alla mano. La vittima è di Milano: incensurato, faceva il commesso in un supermercato.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.