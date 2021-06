Denise Pipitone, "presa da qualcuno che conosceva". L'intercettazione della zia e il mistero della Ford Fiesta

12 giugno 2021 a

"Presa da qualcuno che conosceva, non ha gridato". Lo dice Giacoma, sorella di Piera Maggio, quindi zia di Denise Pipitone, in una telefonata intercettata dopo il rapimento della piccola avvenuto a Mazara del Vallo il primo settembre 2004 (la bimba aveva 4 anni).

Giacoma parla con una amica e dice che la bimba non si muoveva mai da quello che era il suo mondo: l'androne di casa dei nonni materni, al massimo il marciapiede. L'intercettazione è stata proposta ieri sera, venerdì 11 giugno 2021, nel corso della trasmissione Quarto Grado in onda in prima serata su Retequattro.

Il fratellino di Denise aveva notato (è agli atti) un'auto sospetta aggirarsi l'estate prima della scomparsa di Denise. Una macchina bianca, a sei posti. Ma non è l'unica auto misteriosa ad aggirarsi vicino casa. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, in un servizio, racconta che il giorno del rapimento di Denise, tre testimoni vedono una Ford Fiesta di colore grigio sfrecciare a grande velocità e andare a sbattere contro il marciapiede.

Siamo a 350 metri da dove è stata rapita la bambina. A notare la Fiesta è una coppia che si presenta alle forze dell'ordine due giorni dopo. Una auto grigio scuro: "All'interno vi era solo una donna", racconto confermato anche da un carrozziere della zona uscito dall'officina. "Tutta la parte destra dell'auto si è sollevata", dice il carrozziere. L'auto viene inseguita su una strada sterrata e fa perdere le sue tracce. L'auto ha una impronta di una manina sul parabrezza, ma confronti non ne sono stati fatti secondo quanto riferisce il programma. Un dettaglio (di chi era l'impronta di quella manina?) che all'epoca cadde nel vuoto. Secondo il consulente della procura quella fu una delle tante piste che si persero nella polvere. Il caso di Denise Pipitone è stato adesso riaperto dopo 17 anni da parte della procura di Marsala.

