Vercelli, lite in casa: uomo di 45 anni precipita da 12 metri. Ferita la compagna

Vercelli, lite in casa nella prima mattina di di venerdì 11 giugno. Un uomo di 45 anni, è volato a terra da circa 12 metri, riportando numerosi traumi: gravissimo, è stato portato dal 118 all’ospedale di Vercelli in codice rosso. Ferita anche la compagna: la donna che era in casa con lui, una 26enne, ha riportato ferite da codice verde. Da chiarire ancora tutta la dinamica su cui stanno indagando le forze dell’ordine.

