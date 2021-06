Stasera in tv 10 giugno su La7 c'è lo speciale sulla mafia di Massimo Giletti "Abbattiamoli - Chi ha voluto le stragi di Cosa nostra"

10 giugno 2021 a

a

a

Stasera in tv, giovedì 10 giugno, alle ore 21.20 su La7 c'è lo speciale sulla mafia a cura di Massimo Giletti, dal titolo "Abbattiamoli - Chi ha voluto le stragi di Cosa nostra?".

Viaggio nella grande bellezza torna su Canale 5 con le nuove puntate: c'è anche quella sull'Umbria

Si tratterà di un viaggio nella storia degli anni della guerra con la mafia con testimonianze, rivelazioni e la scoperta di luoghi e personaggi. Giletti scatterà così una nuova fotografia del cosiddetto "patto scellerato", raccontando la storia delle stragi del ’93 e della trattativa Stato-Mafia da una prospettiva inedita. Un viaggio tutto in esterna di Giletti che parte dal Cretto di Alberto Burri, una delle più importanti opere di arte contemporanea del nostro Paese, creato sulle macerie della vecchia città di Gibellina distrutta dal terremoto del Belice nel ’68. Un monumento alla memoria, che testimonia come un terremoto può cancellare un Paese ma non la sua storia. E la sua verità. Per questo motivo il Cretto è stato scelto dal giornalista come set simbolico del suo speciale sulla mafia. Un racconto con cui Giletti, cercherà di rintracciare il filo di quella verità smarrita relativo alla ormai famosa trattativa tra lo Stato e pezzi deviati delle istituzioni. Una verità che, ancora oggi, nonostante siano trascorsi quasi trent’anni e le sentenze abbiano ricostruito le dinamiche delle stragi e condannato gli esecutori materiali attende di essere scritta compiutamente.

A Dritto e Rovescio il caso di Saman, le riaperture e il Ddl Zan con tanti ospiti

Sulle altre reti tv, invece, sempre in prima serata, c'è il film "Non sposate le mie figlie II" su Rai 1, il film "Paradise beach" su Rai 2 e il Golden gala 2021 di atletica su Rai 3. Sulle reti Mediaset, spazio a Viaggio nella grande bellezza con Cesare Bocci su Canale 5, al film "Una notte da leoni III" su Italia 1 e al talk show di politica e attualità "Dritto e rovescio" su Rete 4.

Uccise la sorella perché tradiva il marito, arrestato il figlio del boss della mafia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.