Roma, donna cade in un tombino profondo tre metri: grave in ospedale

09 giugno 2021 a

a

a

Roma, donna di 60 anni cade in un tombino profondo tre metri. La 60enne è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni, dato che le è stato assegnato un codice rosso. L'episodio si è verificato alle 7.45 di oggi, mercoledì 9 giugno, in via Trionfale, nella capitale.

Funivia Mottarone, "è caduta una cabina, che casino". La prima telefonata dei soccorritori | Audio

A soccorrerla sono stati i vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti la squadra operativa 8A del distaccamento di Monte Mario e il Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale). I vigili del fuoco, con manovre di salvataggio utilizzando tecniche Saf, hanno estratto la donna assicurandola alle cure del 118 che l’ha trasportata in ospedale in codice rosso.



Notizia in aggiornamento

Mara Venier in ospedale: "Vi racconto il mio incubo". Nuova operazione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.