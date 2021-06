Denise Pipitone, "ecco i luoghi del rapimento". I documenti esclusivi di Chi l'ha visto?

09 giugno 2021 a

Nuovi documenti esclusivi sul caso di Denise Pipitone vengono mostrati, stasera mercoledì 9 giugno 2021, dal programma Chi l'ha visto? in onda in prima serata su Rai3. La trasmissione condotta da Federica Sciarelli, alle ore 21.20 ci porterà sui luoghi dove è stata portata il primo settembre 2004, la bimba rapita dall'androne di casa a Mazara del Vallo. Da quel giorno non si hanno più notizie di Denise e non ci sono colpevoli per la sua sparizione. Adesso la procura di Marsala ha riaperto, dopo 17 anni, l'inchiesta.

Denise Pipitone, "sei testimoni e quattro sono nuovi": le loro rivelazioni per arrivare alla verità

Secondo quanto trapela, ci sono già sei testimoni della sparizione di Denise che si sono fatti vivi in forma anonima o in carne ed ossa. Gente che all'epoca non parlava per paura e che adesso ha deciso di manifestarsi (ognuno di loro avrebbe riferito argomenti di indagine diversi ndr) per arrivare alla verità su un caso che in 17 anni si è impantanato. Chi l'ha visto? stasera mostrerà nuovi documenti seguendo, questo dicono le anticipazioni della trasmissione, le rivelazioni fatte all'epoca da Battista Della Chiave, testimone oculare sordomuto (in seguito scomparso) del rapimento della bimba.

Denise Pipitone, "i bambini non si toccano". Nuovo testimone parla e tira in ballo Claudio Corona

La trasmissione di Rai3, con esperti della lingua dei segni, ha interpretato la sua testimonianza e ne ha seguito le tracce. Oggi avremo altri dettagli su questa intricata e misteriosa vicenda che secondo un altro programma (Quarto Grado di Retequattro) vedrebbe indagati Anna Corona (ex moglie di Pietro Pulizzi, padre naturale di Denise) e Giuseppe Della Chiave, nipote di Battista della Chiave. Una puntata, quella di stasera, nella quale si cercherà di far luce su ciò che è accaduto quella mattina del primo settembre 2004 e verranno mostrati i posti dove Denise è stata portata e presumibilmente da chi. Elementi ed ipotesi per arrivare alla soluzione di un caso che tiene tutta Italia con il fiato sospeso.

