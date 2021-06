Roma, bomba d'acqua: strade del centro come fiumi. Il video del nubifragio

08 giugno 2021 a

Capitale in tilt per il maltempo nel pomeriggio di oggi, martedì 9 giugno. Una bomba d'acqua ha messo in ginocchio Roma nord. In Corso Francia strada completamente allagata con l'acqua arrivata a metà delle portiere della auto, molte delle quali sono rimaste bloccate così come i motorini e un autobus fermo in mezzo alla carreggiata.

Scene simili arrivano da Ponte Milvio, dove tra l'altro quaranta bambini e sei adulti sono rimasti bloccati, a causa di un allagamento, all’interno di un asilo in via Castelnuovo di Porto 14. Sono intervenuti i vigili del fuoco per metterli in salvo.



Tra le aree più colpite quella di Roma Nord (Corso Francia, Ponte Milvio, Prati, Montemario e Nomentano) ma anche Prati e parti del centro storico dove il traffico è andato in tilt e si segnalano numerosi disagi.

"Se voleva fare un parco a tema, Virginia c’è riuscita: in pochi minuti di pioggia, Corso Francia è diventato un affluente del Tevere, si sono formati i famosi laghi di Ponte Milvio e Piazzale Clodio - dichiara il coordinatore Forza Italia del I Municipio, Francesco De Micheli -. A via Giulia, invece, è sbucata una cascata. Mancavano i coccodrilli, qualche liana, canoe e cappelli da esploratore e si poteva far pagare un biglietto ai visitatori. Questa però è la desolante realtà della Roma a 5 Stelle. La Raggi può dire quello che vuole: dopo 5 anni di nulla e proclami capziosi, Roma è una città disastrata da tutti i punti di vista. Abbia un minimo di buon senso e non si ricandidi".

Da Ponte Milvio passando per Prati, delle Vittorie e arrivando fino ai Castelli, diverse le strade allagate. In particolare Corso Francia, a poca distanza dallo stadio Olimpico, dove si svolgerà La partita di apertura dei Campionati Europei in programma tra tre giorni, si è trasformata in un lungo fiume, con l’acqua che ha raggiunto l’altezza delle portiere delle auto parcheggiate e delle poche che si trovavano ad attraversarlo. Situazione simile a Ponte Milvio, con i tavolini dei ristoratori invasi dall’acqua. La situazione ha creato disagi sul traffico cittadino e sulle linee bus e tram.

