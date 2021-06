Inchiesta Potenza, da Amara "incessante attività di raccomandazione con Csm per incarico a Capristo"

L'avvocato è stato arrestato a Roma, a breve sarà trasferito in Basilicata

Sono cinque le misure cautelari disposte nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Potenza in cui è coinvolto l’avvocato Piero Amara, finito in carcere. Le misure sono state eseguite dalla Guardia di finanza. Custodia in carcere anche per Filippo Paradiso, dipendente del Ministero dell’Interno e nei ruoli della Polizia di Stato. Arresti domiciliari per l’avvocato Giacomo Ragno e per Nicola Nicoletti, già consulente esterno della struttura commissariale dell’Ilva. Obbligo di dimora a Bari per l’ex procuratore di Trani e Taranto, Carlo Maria Capristo. Sequestrata inoltre la somma di 278.000 euro nei confronti dell’avvocato Ragno, pari all’importo delle parcelle professionali pagate da Ilva in amministrazione straordinaria in suo favore. Altre cinque persone sono indagate, senza misure cautelari a loro carico.

La Procura di Potenza accusa gli indagati Amara e Paradiso di "una incessante attività di raccomandazione, persuasione, sollecitazione svolta, in favore di Capristo, su membri del Csm" per un incarico direttivo a Capristo che nel 2016 non era più procuratore capo a Trani. Tale attività veniva svolta su membri del Csm, conosciuti "direttamente o indirettamente" e veniva svolta pure su "soggetti ritenuti in grado di influire su questi ultimi, in occasione della pubblicazione di posti direttivi vacanti d’interesse per Capristo fra cui la Procura generale di Firenze, la Procura della Repubblica di Taranto ed altri ancora si legge nella nota della Procura.

L'avvocato Amara, arrestato a Roma, a breve secondo l'Adnkronos, sarà trasferito a Potenza. L’accusa nei suoi confronti è di corruzione in atti giudiziari. Si tratta di uno sviluppo dell’inchiesta condotta dalla Procura di Potenza sull’ex procuratore capo di Taranto, Capristo, sono state disposte nuove misure cautelari in un filone riguardante l’ex Ilva di Taranto per presunti favori ad un imprenditore nei rapporti di lavoro con l’azienda siderurgica.

