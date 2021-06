Arrestato Amara, favori nelle indagini sull'ex Ilva

08 giugno 2021 a

Arrestato l’avvocato Piero Amara. L’arresto è stato eseguito nell’ambito di un’operazione della Guardia di Finanza e della Polizia coordinata dalla Procura di Potenza. L'avvocato è destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'ambito di un'inchiesta che riguarda presunti favori relativi a procedimenti legati all'ex Ilva di Taranto.

L'indagine nasce dal fascicolo, di cui la Procura di Potenza è competente per il coinvolgimento dei magistrati, che portò all'arresto di Carlo Maria Capristo il 19 maggio dello scorso anno quando l'ex procuratore finì ai domiciliari con l’accusa di presunte pressioni a due magistrati insieme a tre imprenditori e ad un poliziotto. Per questa vicenda è iniziato il processo al Tribunale di Potenza. Le nuove misure cautelari riguardano il filone l’ex Ilva di Taranto e presunti favori ad un imprenditore nei rapporti di lavoro con l’azienda siderurgica. Amara in passato è stato consulente legale di Ilva quando l'azienda era in amministrazione straordinaria e, in tale veste, avrebbe avuto rapporti - che la Procura lucana considera illeciti - proprio con Capristo. Agli arresti domiciliari è finito l'avvocato tranese Gaicomo Ragno, in carcere anche il poliziotto Filippo Paradiso, che avrebbe fatto da tramite tra Capristo e Amara.

Amara, siciliano, è la gola profonda che di recente ha fatto tremare la politica e il Csm parlando della presunta “loggia Ungheria” ai microfoni di Piazzapulita, trasmissione in onda su La7. Secondo l’ex avvocato anche di Eni, la loggia sera formata da diversi magistrati e figure istituzionali.

