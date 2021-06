Denise Pipitone, "rapita e trasportata con Ape car". L'ultima ipotesi inedita sul mistero di Mazara

07 giugno 2021 a

Come è sparita Denise Pipitone?. Dal primo settembre 2004 quando è stata rapita non si hanno più notizie della bimba di Mazara del Vallo. Aveva 4 anni quando è stata portata via dall'androne di casa: scomparsa nel nulla, nessuno colpevole. Sul caso la procura di Marsala ha riaperto le indagini dopo 17 anni.

Sarebbero indagati, al momento, secondo la trasmissione di Retequattro Quarto Grado, Anna Corona ex moglie di Pietro Pulizzi (padre naturale di Denise) e Giuseppe Della Chiave. Il programma Mattino 5, in onda lunedì 7 giugno, ha avanzato delle ipotesi su come la piccola possa essere stata portata via da casa per poi non riapparire più. Un mistero fitto che adesso potrebbe invece avere qualche risposta. Una di queste ipotesi è inedita. Basandosi sull'interpretazione della testimonianza di Battista Della Chiave (sordomuto e ora deceduto), è stato ipotizzato che il mezzo sul quale la piccola Denise è stata caricata una volta prelevata da casa, sia stata una Aper car.

Una ipotesi che viene ritenuta valida per certi aspetti, molto meno per altri. "E' una tre ruote che dietro può ospitare persone in un cassone e si guida come uno scooter", fa notare l'inviata della trasmissione della rete ammiraglia Mediaset condotta da Federica Panicucci.

Una ipotesi, questa dell'Ape car, che non sarebbe stata al momento presa in considerazione ma che per certi versi potrebbe essere credibile perché l'Ape car ha un manubrio (come viene simulato dal testimone a gesti) e all'interno c'è lo spazio per una bambina, per più persone. E' questo un altro dei tanti misteri di Denise. Nelle ultime ore frattanto si registra la lettera (non anonima) di un testimone che vuol parlare su Claudio Corona (fratello di Anna Corona) su questo caso e quella di un testimone (questo al momento anonimo o forse non più) che avrebbe visto portare via la bambina da tre persone.

