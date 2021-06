Ibiza, l'autore della sparatoria si è costituito: è Michele Guadagno. Ferito in gravi condizioni Antonio Amore

06 giugno 2021 a

Ibiza, si è costituito poco dopo le ore 12 di domenica 6 giugno alla Guardia Civil dell'isola l’autore del ferimento di due italiani, uno dei quali lotta tra la vita e la morte. La sparatoria si è verificata dopo una lite degenerata all’alba di ieri all’interno di una villa privata, dove era in corso una festa organizzata tra connazionali.

A costituirsi è Michele Guadagno, originario di Napoli ma da tempo residente sull'isola delle Baleari. Il ragazzo si sentiva ormai braccato dalla ricerche delle forze dell'ordine, che ne avevano già individuato la nazionalità e ora sarebbero state molto vicine alla sua cattura. Secondo le ricostruzioni degli eventi verificatisi nella notte tra venerdì e sabato, intorno alla 2:45 un ragazzo di 33 anni ha estratto la pistola che aveva in dotazione e ha sparato contro l’organizzatore della festa, un uomo classe ’88, Antonio Amore, provocandogli diverse ferite alla testa e ad una gamba. Il giovane si trova ancora ricoverato in gravi condizioni. Poi ha colpito con il calcio della pistola un 35enne, dandosi alla fuga. Il giovane che ha riportato le ferite più gravi è stato trasportato presso il Policlinico Nostra Signora del Rosario e le sue condizioni continuano ad essere molto critiche. A scatenare la lite sarebbero stati alcuni apprezzamenti a sfondo sessuale.

Amore, scrive il Periodico de Ibiza, lavora come cuoco sull’isola, dove ha la residenza, è un investitore in criptomoneta e negli ultimi mesi si sarebbe dedicato, con l’altro uomo ferito, a organizzare feste illegali, come quella dove è avvenuta la sparatoria. Secondo i media campani, Guadagno sarebbe in passato stato coinvolto in un’inchiesta della Dda di Napoli su traffico di droga internazionale, in connessione con la camorra. Siccome gestisce una società di noleggio auto e imbarcazioni, la Guardia civil lo cerca anche lungo le coste dell’isola e al largo.

