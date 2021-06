Genova, ragazza di 18 anni ricoverata per trombosi dopo vaccino AstraZeneca

06 giugno 2021 a

Una ragazza di 18 anni è stata ricoverata ieri mattina a Genova per un caso di trombosi. I problemi alla giovane sono iniziati dopo che le è stata somministrata la prima dose di vaccino AstraZeneca, avvenuta lo scorso 25 maggio.

Secondo quanto reso noto dalle autorità sanitarie, "Alisa e Regione Liguria segnalano il caso di una paziente di 18 anni con diagnosi di trombosi seno cavernoso, in attesa di valutazione per intervento chirurgico all’ospedale Policlinico San Martino di Genova". Le autorità spiegano come "la giovane è stata vaccinata il 25 maggio nella Asl di residenza con vaccino AstraZeneca dopo anamnesi vaccinale negativa. Il 3 giugno si è recata in pronto soccorso con cefalea e fotofobia. È stata sottoposta ad esami: tac cerebrale ed esame neurologico entrambi negativi. È stata dimessa con raccomandazione di ripetere gli esami ematici dopo 15 giorni". Ma neanche due giorni dopo, ossia venerdì scorso, "è tornata in pronto soccorso con deficit motori. Sottoposta a Tac cerebrale con esito emorragico, è stata immediatamente trasferita alla Neurochirurgia del San Martino".

Resta quindi alta l'attenzione sugli effetti indesiderati dei vaccini, anche se questo è uno dei casi di pazienti più giovani mai registrati in Italia per cui si è verificata l'insorgere di questa problematica. Intanto sono arrivate a quota 37.671.984 le somministrazioni di vaccino anti Covid effettuate in italia. È quanto riporta l’ultimo dato pubblicato sul sito del Ministero della Salute, aggiornato alle ore 6.07 di oggi. Sono quindi 602.749 le dosi iniettate nelle ultime 24 ore, mentre sono 12.902.652 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale e risultano così interamente immunizzate. Rispetto alle dosi consegnate (quasi 42 milioni) la percentuale di sieri somministrati è dell’89,7 per cento. La Lombardia, prima in Italia per numero totale, ha somministrato 6.529.143 dosi. Da oggi via anche alle somministrazioni ai ragazzi dai 12 anni in su.

