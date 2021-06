Roma, cadavere trovato in una valigia in strada. E' di un 37enne, la compagna: "Mi sono disfatta del corpo"

05 giugno 2021 a

La scoperta è choc. Ed è avvenuta oggi a Roma. Si tratta del macabro ritrovamento di un cadavere dentro una valigia in piazza Federico Sacco a Pietralata. E' stato un passante a vedere un trolley grondante sangue in strada, accanto ad alcuni cassonetti. La scia di sangue lasciata sull'asfalto ha condotto a un appartamento dove c’era una donna.

Agli agenti del commissariato Sant’Ippolito la compagna dell’uomo deceduto ha dichiarato che era morto in casa da giorni e si era sbarazzata del cadavere. La versione fornita dalla donna non ha convinto gli investigatori della squadra mobile che l’hanno fermata per l’interrogatorio.

Secondo quanto si è appreso, la valigia era chiusa con del nastro adesivo ed era stata lasciata vicino a un'auto. Da una fessura gli investigatori, arrivati sul posto, hanno intravisto una testa. L'uomo è stato identificato dalla polizia. Si tratta di un 37enne italiano, Luca De Maglie. Al vaglio la posizione della compagna di 39 anni.

Notizia in aggiornamento

