Denise Pipitone, "sospetti su due persone". Tony Pipitone fa nomi e cognomi: ecco le carte

05 giugno 2021 a

Nuovi inquietanti dettagli e ombre sul caso di Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo il primo settembre 2004 (aveva 4 anni). Il caso è stato riaperto dalla Procura di Marsala. Venerdì 4 giugno il programma di Rete 4, Quarto Grado, ha mostrato le carte sui sospetti di Tony Pipitone.

L'uomo, marito di Piera Maggio madre della bambina scomparsa, lui che ha dato il cognome e cresciuto Denise (il padre naturale di Denise è Pietro Pulizzi), fa due nomi agli inquirenti come sospettati, secondo lui, per la sparizione della piccola.

Il 30 settembre 2004, 29 giorni dopo la scomparsa di Denise Pipitone, la procura di Marsala ascolta come persona informata sui fatti Tony Pipitone. Agli inquirenti Tony fa il nome di Matteo Marino, l'ex marito di Giacoma, la sorella della moglie di Tony e madre di Denise (Piera Maggio). Nel verbale, Tony fa riferimento a episodi con riti esoterici, a un cane rinvenuto bruciato nella villa di Matteo.

"Ho temuto che quel fatto sia da ricollegare a riti satanici e alla sparizione della bimba", dice agli inquirenti. Sia Giacoma che Tony temono i riti magici di Matteo e Tony riferisce di quella volta che l'uomo si era avvicinato a Denise. Dopo la scomparsa, l'uomo è interpellato da Piera Maggio perché "poteva mettersi in contatto con qualche entità sovrannaturale". Tony punta il dito su Anna Corona (ex moglie di Pietro Pulizzi) e Matteo Marino, ex cognato che in questi 17 anni non è stato mai indagato.

Perché questi sospetti. Nel verbale viene riportato questo da Tony Pipitone: "Matteo potrebbe aver preso di mira Denise per colpire indirettamente la stessa Giacoma. Mia moglie mi diceva che Anna Corona e Marino erano molto legati, "complottavano assieme". La Corona vuol distruggere mia moglie mentre Marino vuole distruggere sua moglie". E ancora rivela una telefonata di Giacoma a Marino Matteo: "Tu lo sai dove è, me la devi riportare", riferito ovviamente a Denise.

