Denise Pipitone, "ho riconosciuto la donna rom con Danas, sappiamo chi è". La svolta dell'autore del video

04 giugno 2021 a

a

a

Caso Denise Pipitone, la svolta viene annunciata in tv, a Quarto Grado su Rete 4 di venerdì 4 giugno, da Felice Greco. Lui, guardia giurata, è l'autore del video nel quale compare una bambina chiamata Danas da una donna a Milano. Un video girato col telefonino giorni dopo la scomparsa di Denise da Mazara del Vallo nel settembre del 2004 e consegnato alla polizia. Grieco è in studio e dice oggi di aver oggi riconosciuto quella donna, di sapere chi è e di averlo detto alle forze dell'ordine.

Denise, le misteriose telefonate. Anna Corona uscita dall'hotel per chiamare la compagna di Giuseppe Della Chiave

"E' inconfondibile. Fa parte del mio lavoro ricordarmi delle facce" dice Grieco. "Mi ricordo delle facce e ho formalizzato il riconoscimento dai carabinieri per riuscire a risalire alla donna. Hanno preso la deposizione e faranno delle verifiche".

Poi un retroscena dal passato: "Dicono che hanno già verificato quella persona, perché non sono stato mai contattato per verificare questa persona però io?. Ora è più invecchiata ma io sono testimone oculare ed è lei. Io ho navigato tutti i siti ma mai ho trovato niente. Ora ho avuto dei link, mi sono stati inviati e ho visto questa foto che è una foto segnaletica di una donna e la somiglianza c'è, per me è la stessa persona che ho ripreso nel video con la mima a Milano 17 anni fa".

Quarto Grado, "sospetti e ombre": nuovi documenti sul caso Denise Pipitone su Rete 4

Il conduttore Nuzzi gli chiede se la mamma della bimba scomparsa ha visto il video e quando. "Piera Maggio? Questo video lo vede dopo 6 mesi. Mi dicono che Piera Maggio aveva riconosciuto quella bimba come Denise appena le viene mostrato sei mesi dopo."

Gianluigi Nuzzi fa una valutazione: "La somiglianza con la donna a fianco a Danas è quantomeno sorprendente", afferma il conduttore sulla foto segnaletica della quale Grieco ha parlato in tv dopo essere stato dai carabinieri.

Denise Pipitone, "ecco la stanza segreta nella casa di Anna Corona". La rivelazione di Quarto Grado

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.