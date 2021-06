Morto bimbo di tre anni, era stato travolto da un'auto mentre giocava al parco

04 giugno 2021 a

E' morto Hipolito Lyam, il bambino di 3 anni investito da un’auto a Paderno Dugnano, in provincia di Milano, mercoledì scorso. Il bimbo è deceduto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il piccolo di tre anni era stato appunto travolto da un’auto all’interno del parco Cava Nord di Paderno Dugnano. Dopo più di due giorni di agonia, è morto nel tardo pomeriggio di venerdì 4 giugno all’ospedale dove era ricoverato in condizioni disperate. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia disposta per sabato 5.

Il piccolo, di origini filippine, era stato travolto da un’auto guidata da un pensionato 74enne. Ora l’uomo è accusato di omicidio stradale. L’uomo, pregiudicato, è ricoverato all’ospedale di Niguarda. Il fatto è accaduto alle 12 di mercoledì 2 giugno, vicino al parco Lago Nord. Il pensionato alla guida di una Ford Focus, ha sfondato la recinzione della strada sopraelevata, impattando al suolo da circa 3 metri e investendo un bimbo di 3 anni. Il piccolo era stato portato in elicottero all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, mentre l’autista del veicolo era stato trasportato in codice verde al Niguarda.

Salvatore D’Amico, questo il nome dell'uomo che ha causato l'incidente e la tragedia, è un pensionato che secondo quanto ricostruito dai carabinieri coordinati dalla procura di Monza non aveva mai preso la patente. L’uomo è quindi ora indagato per omicidio oltre che per guida senza patente. Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo aveva sfondato la barriera di protezione stradale ed era precipitato nel parco travolgendo il bambino. Non si tratta del suo primo grave incidente causato dalla sua guida sciagurata. Solo un mese fa al volante della sua auto - nella quale peraltro dormiva - aveva travolto tre pedoni e aveva cercato di scappare. Sono più datati i suoi precedenti per reati contro il patrimonio e possesso di droga. Adesso però c'è da piangere una vittima di appena 3 anni.

