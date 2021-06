Piacenza, scontro in autostrada: 5 morti

03 giugno 2021 a

Uno scontro terrificante. E' di cinque morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto in provincia di Piacenza. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 3 giugno 2021, lo schianto è avvenuto sul tratto della bretella di collegamento tra le autostrade. Lo schianto fra furgone e tir.

L'incidente stradale è avvenuto lungo il tratto della bretella di collegamento tra le autostrade A1 e A21 nel comune di Fiorenzuola d'Arda. Secondo una prima ricostruzione il furgone con a bordo cinque persone, non ancora identificate dalla polizia, si è schiantato contro un tir che lo precedeva. Il tir, secondo le prime informazioni, era in quel momento fermo in carreggiata per un altro incidente. L'impatto tra i due mezzi è stato violentissimo.

Secondo quanto è stato appreso subito dopo la tragedia, le cinque persone che viaggiavano a bordo del furgone sono tre italiani e due stranieri e sono tutte morte sul colpo. Il tratto di autostrada teatro dell'incidente mortale è stato completamente chiuso al traffico. Sul posto del gravissimo incidente sono intervenuti mezzi del 118 e vigili del fuoco. La polstrada di Cremona sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente mortale, una gravissima tragedia.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

