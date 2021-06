Saman, "ho paura, mio padre mi ucciderà". La telefonata all'amico pochi giorni prima della scomparsa

03 giugno 2021 a

Aveva deciso di dare una svolta alla sua vita, ma aveva paura. "Mio padre mi ucciderà", aveva confidato a un amico. Emergono nuovi dettagli sul caso di Saman Abbas, la ragazza pakistana di 18 anni che è scomparsa da Novellara (Reggio Emilia) dopo aver rifiutato le nozze combinate dai genitori con un cugino sconosciuto. Il matrimonio si sarebbe dovuto celebrare il 22 dicembre del 2020, ma la ragazza si è opposta denunciando i genitori.

Il giallo di #Saman, resta l'ipotesi dell'omicidio per un matrimonio rifiutato. Un testimone al #Tg2Rai: "La sentivo, aveva un fidanzato. Il padre la minacciava di morte".

Tra poco nell'edizione delle ore 13,00#3giugno pic.twitter.com/E0YuTJ5MPv — Tg2 (@tg2rai) June 3, 2021

Ora spunta una testimonianza sugli ultimi mesi. E' quella di un amico della ragazza che è stato ascoltato per telefono dal Tg2. La conversazione è stata mandata in onda anche dalla Vita in Diretta su Rai 1 giovedì 3 giugno. Il ragazzo conferma che Saman era innamorato di un ragazzo che forse abitava a Ferrara. Una relazione che era osteggiata dalla famiglia e proprio per questo la ragazza aveva paura. "Il padre la minacciava e lei aveva paura", ha confermato il giovane. Il fidanzato segreto di Saman aveva 22 anni e i due progettavano di sposarsi. Saman aveva deciso di dare una svolta alla sua vita scegliendo la libertà. Durante la puntata della Vita in diretta è stato mandato in onda uno degli ultimi video pubblicati dalla ragazza sulle sue storie Instagram. Si vedono le sue gambe. Ha dei jeans strappati e delle scarpe da ginnastica. E' a Bologna e passeggia tra i portici canticchiando una canzone trap. Come una giovane qualunque.

Cani molecolari per le ricerche di Saman. Gli aggiornamenti di @s_buttafuoco - #LaVitaInDiretta pic.twitter.com/rluEeEF4of — La Vita in diretta (@vitaindiretta) June 3, 2021

Secondo la ricostruzione degli inquirenti si sarebbe presentata così - con jeans, scarpe da ginnastica e senza velo - ai genitori chiedendo i documenti per andare all'estero. Sarebbe stato l'episodio che ha scatenato la reazione della famiglia. Saman sarebbe stata portata in fondo a una stradina sterrata dove ci sono delle serre e affidata a uno zio che l'avrebbe uccisa occultandone il corpo. L'uomo ora è ricercato. Non sarebbe nell'aereo preso dalla famiglia di Saman tornata in Pakistan. L'ipotesi è che si nasconda in Italia.

