Cuoco di Viareggio assassinato e fatto a pezzi in Francia, arrestato il datore di lavoro. Tra i due una "disputa finanziaria"

Svolta nell'inchiesta sull'omicidio del cuoco Vittorio Barruffo, ucciso e fatto a pezzi in Francia nel 2019. Gli inquirenti francesi hanno arrestato il suo ultimo datore di lavoro, il titolare di una pizzeria a Montalieu-Vercieu nel sudest della Francia. E' stato messo in carcere. La Procura di Grenoble lo indaga per omicidio. Secondo quanto riporta il sito di informazione francese France Blue (clicca qui) qui che rilancia le indiscrezione di Ledauphine il procuratore Éric Vaillant, ha confermato, l'incriminazione e la custodia cautelare del proprietario del ristorante in cui lavorava la vittima. L'uomo accusato di omicidio, smentisce i fatti e rigetta le accuse.

Nel settembre 2019 il corpo di Vittorio Barruffo, 44 ​​anni, è stato ritrovato in un fosso a Charette; un corpo smembrato e posto in un telone. Questa scoperta è avvenuta due mesi dopo la scomparsa del pizzaiolo, impiegato in un ristorante di Montalieu-Vercieu. Nel 2020 un altro uomo era già stato arrestato in questo caso in Italia. Il suo ex compagno di stanza e collega di lavoro in una pizzeria a Montalieu-Vercieu, un italiano di 29 anni, era stato arrestato nel suo paese all'inizio di questa settimana, incriminato e imprigionato in Francia dopo essere stato estradato. Ma le indagini sembrano aver preso un'altra piega.

Fu un cacciatore a fare la macabra scoperta del corpo del cuoco rinchiuso in un sacchetto di plastica accuratamente sigillato con del nastro adesivo. L'inchiesta aperta per "assassinio" è stata condotta congiuntamente dalla sezione ricerche della gendarmeria di Grenoble e dalla brigata di ricerca della gendarmeria del Tour du Pin. Il suo corpo, smembrato e irriconoscibile, fu identificato dal Dna. Secondo quanto emerge dalle indagini alla base dell'omicidio ci sarebbe una sera di conti tra il datore di lavoro e il suo dipendente per delle divergenze legate a una "disputa finanziaria". Insomma, i due avrebbe litigato per soldi.

