Gassino Torinese, cadavere carbonizzato in auto: cresce il mistero. Una donna in caserma

Cadavere carbonizzato in auto, cresce il mistero. Non è stato infatti ancora possibile identificare, il cadavere completamente carbonizzato ritrovato questa mattina giovedì 3 giugno 2021, nelle campagne di Gassino Torinese sul sedile posteriore di una vettura anch’essa bruciata. Al momento non si sa neppure se si tratti di un uomo o di una donna.

Ad avvertire i carabinieri, secondo una ricostruzione. è stato questa mattina il proprietario della vigna che ha visto uscire dall’auto fuoco e fumo. Intanto, i carabinieri hanno chiesto l’intervento di un’autogru dei Vigili del fuoco per portare all’obitorio di Torino la vettura con cadavere all’interno, per evitare che si possa gretolare toccandolo. Domani sarà eseguita l’autopsia dalla quale si attendono delle risposte.

Secondo una ricostruzione fatta dal quotidiano La Stampa, a lanciare il primo allarme, questa mattina, intorno alle 7,30, è stato un passante che ha notato tra le piante l’auto in fiamme. Quindi sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Torino Stura impegnati a spegnere l’incendio.

Ora sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Chivasso e del Sis (Investigazioni scientifiche). Secondo la fonte, al momento gli inquirenti non si sbilanciano sulle cause della morte. Il procuratore di Ivrea Giuseppe Ferrando, terminato il sopralluogo in strada Gassino a Bardassano, ha disposto la rimozione del veicolo mantenendo il cadavere all’interno, trovato sul sedile posteriore e in posizione prona. Sarà compito dei vigili del fuoco portare via l’auto dal frutteto, una operazione delicata.

Una scelta dettata dal fatto che, come accennato, è ancora difficile capire se si tratti di un uomo o una donna: il corpo è infatti completamente carbonizzato. Intanto negli uffici della compagnia dei carabinieri a Chivasso, gli investigatori stanno ascoltando una donna, la proprietaria del veicolo. Si attendono sviluppi di quello che al momento sembra un mistero.

