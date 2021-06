Denise Pipitone, la foto del giorno della scomparsa mai vista prima. Il messaggio scoperto da Jessica

03 giugno 2021 a

Eccola Denise Pipitone. Si tratta dell'ultima foto, scattata il giorno della sua scomparsa avvenuta a Mazara del Vallo il primo settembre del 2004. Denise ha 4 anni e di lei non ci sono più tracce. Adesso la procura di Marsala ha riaperto le indagini. La foto mai vista di Denise Pipitone è stata mostrata da Federica Sciarelli a Chi l'ha visto? in onda mercoledì 2 giugno.

In questa nuova immagine, Denise Pipitone appare in lacrime nel giorno del rapimento. Una foto che è un triste presagio per quello che è poi avvenuto intorno a mezzogiorno quando è stata sequestrata e non è stata mai più vista. Una foto di grande impatto. Denise piange e porta una canottiera. Nel corso del programma ci si è soffermati sul ruolo della famiglia Corona. Si è parlato del giorno della nascita di Denise: Jessica Pulizzi, figlia di Piero, il padre naturale di Denise, disse di essere stata presente in ospedale per accompagnare un’amica a fare una visita ginecologica. Il ginecologo sostenne invece di non aver mai fatto quella visita, tanto che come ha sostenuto Piera Maggio, madre di Denise, le due ragazze avevano 13 anni e quindi non avrebbero potuto incontrare quello specialista in assenza di un genitore.

"Jessica- ha affermato un, ex della ragazza dell'epoca - attribuiva la rottura del matrimonio dei suoi genitori proprio alla relazione sentimentale che il padre aveva intrattenuto con la Piera Maggio. Questi sospetti divennero certezza quando, nel periodo in cui Jessica è andata a vivere con il padre (avendo litigato con la madre) nel febbraio 2004, Jessica stessa aveva curiosato sul telefono di Piero Pulizzi e aveva rinvenuto la fotografia di Piera con i capelli sciolti e un messaggio del tipo ‘come sta la mia piccolina… gli ho comprato l’occorrente, dagli un bacio da parte mia’. Quando Jessica mi raccontò quest’episodio era furiosa con Piera Maggio. Da questo momento in poi ha cominciato a parlare con maggiore odio e rabbia nei confronti della bambina Denise e di Piera Maggio".

