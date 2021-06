Denise Pipitone, “Sette persone sanno tutto. Ecco chi sono” . Rivelazione in diretta tv

02 giugno 2021 a

“Crediamo che ci siano almeno sette persone che sanno tutto. Ecco chi sono…". Queste le parole dell’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, che commenta così le ultime novità sul caso relativo a Denise Pipitone, la bimba scomparsa il primo settembre 2004 a Mazara del Vallo. Parole che hanno fatto non poco rumore all’interno della trasmissione televisiva di Rai Uno La Vita in diretta condotta da Alberto Matano. Che ha subito presentato un documento esclusivo riguardante tutte le testimonianze raccolte nel corso di un’inchiesta giornalistica che, dopo la bellezza di 17 anni,“contraddicono le convinzioni degli inquirenti stessi”.

Testimonianze che riportano indietro nel tempo e “cristallizzano” quel giorno maledetto. Persone lambite dall’inchiesta, certo, a cominciare da alcuni parenti della piccola, pronti a ribadire la propria verità. E Giacomo Frazzitta non nasconde i clamorosi sviluppi: “L’inchiesta giornalistica è sicuramente importante – ha aggiunto – considerato che contribuisce a tenere alta l’attenzione sulla drammatica vicenda che sembra dover ancora dire tutto. Ma non deve oltrepassare e quindi intaccare l’indagine della Procura, che sembra aver finalmente cambiato passo. Nessuna delle persone sentire ha detto cose differenti rispetto al passato ed è bene sottolineare che nessuno – secondo quanto confermato dalla Procura – risulta attualmente iscritto almeno ufficialmente nel registro degli indagati”.

E non finisce qui. “Noi siamo pienamente convinti che ci sia un numero di persone che è a conoscenza di ciò che si è verificato e non parla. E’ inconcepibile, il reato di favoreggiamento è prescritto dal lontano 2004. Ripeto, pensiamo che sono sette le persone che sono a conoscenza, ci siamo resi conto che sono aumentate (quattro quelle indicate tempo fa). Si può aiutare senza avere conseguenze. Questo bisogna farlo sapere”. Matano poi ha chiesto al legale come si è arrivati a sapere che sono aumentate le persone a conoscenza: “Questo non lo dico. – ha concluso – Noi cerchiamo Denise Pipitone, non cerchiamo colpevoli”.

++#DenisePipitone, protagonisti e incongruenze. In collegamento l'avvocato @giafrazzitta con importanti novità sul caso++ https://t.co/uUxsP0HfPe — La Vita in diretta (@vitaindiretta) June 2, 2021

