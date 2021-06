Covid, 2.897 nuovi casi e 62 morti: indice di positività all'1,3%

02 giugno 2021 a

Covid, il bollettino di oggi, mercoledì 2 giugno 2021. Sono 2.897 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, mentre i morti sono stati 62 (ieri erano stati 93). Leggero aumento di positivi, quindi, rispetto ai 2.483 di ieri secondo i dati forniti dal ministero della Salute. Positività all’1,3 per cento (ieri l’1,1%). Sono 226.272 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 221.818. Ad oggi nel nostro Paese sono state somministrate 36 milioni di dosi di vaccino e “con questo ritmo supereremo tra giugno e luglio i 70 milioni, molti dei quali con monodose”.

E' quanto affermato dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, aggiungendo: “Per questo giugno sarà un mese di svolta. Mantenendo questo importante trend entro fine luglio si arriverà a poter togliere le mascherine all'aperto”. E non finisce qui: “Per ristoranti all'aperto si tolga limite 4 a tavola. Dobbiamo dare assolutamente delle prospettive ai cittadini e bisogna considerare in maniera diversa le zona gialle da quelle bianche. Almeno per i ristoranti all'aperto in zona bianca - si augura Costa - si arrivi a togliere il vincolo del limite massimo di quattro persone al tavolo: sarebbe un primo segnale di distensione. Per i locali al chiuso credo si possa anche prevedere una restrizione iniziale, ci può stare purché sia graduale".

Infine, vaccino anti covid per tutti in Italia da domani 3 giugno 2021. A partire da giovedì, infatti, le prenotazioni saranno libere e non più per fasce d'età. Intanto le Regioni portano avanti il loro piano vaccinale, con il Lazio impegnato in una nuova open week AstraZeneca, la Lombardia che apre dalle 23 di oggi anche ai minorenni, la Toscana che vaccina futuri sposi e maturandi e il Piemonte che estende anche ai 18enni le immunizzazioni last minute e si prepara per una open night di somministrazioni.

