Haiti, l'ingegnere rapito è il catanese Giovanni Calì. Ex assessore sequestrato da feroce banda  

02 giugno 2021 a

a

a

E’ il 74enne catenese Giovanni - detto Vanni – Calì, l’uomo rapito in un agguato nel cantiere dove stava lavorando. Era ad Haiti per conto della ditta di costruzioni Bonifica Spa, con sede a Roma e si stava occupando proprio della costruzione di una strada. Il sequestro, avvenuto nella giornata di ieri, sarebbe da ricondurre a scopi estorsivi, secondo quanto è trapelato dagli inquirenti. E da fonti certe pare che sia già pervenuta una consistente richiesta di riscatto. Sono ore di apprensione e sgomento per la sua famiglia a Catania.

Italiano rapito. Una pericolosa gang locale ha chiesto un riscatto all'azienda dove lavora

Al lavoro la Farnesina e l'unità di crisi del Ministero per seguire la vicenda a stretto contatto con l'ambasciata italiana a Panama e con il console onorario sul posto. Al momento del rapimento, assieme al connazionale c'era anche un altro tecnico, di cui per ora si ignora la nazionalità, che potrebbe essere stato anch'egli sequestrato, sebbene al riguardo non ci sono ancora conferme. Secondo quanto ricostruito dall'Ansa il rapimento è avvenuto quando i due stavano effettuando dei rilievi in un'area di intervento del progetto. Giovanni Calì è responsabile della posa dell'asfalto sulla strada che collega i dipartimenti del Centro e del Nord di Haiti.

Cannara, bambini ospiti delle suore costretti a tornare ad Haiti

Nel Paese sono ormai frequenti i rapimenti a scopo di estorsione e secondo fonti locali, gli autori sarebbero da ricondurre ad una nota gang locale chiamata 400 Mawozo, già nel mirino delle forze dell'ordine, e il luogo del rapimento è una località chiamata Croix des Bouquets. L’ingegnere catanese ha ricoperto diversi ruoli nelle istituzioni: a metà degli anni Novanta è stato assessore ai Lavori pubblici alla Provincia etnea. Successivamente è stato anche sub commissario per l'emergenza cenere lavica durante la violenta eruzione dell'Etna del 2002. Alla Provincia l'ingegnere è stato dirigente (Pianificazione territoriale, Protezione civile e Trasporti) per un decennio, fino al 2011. Poi ha lavorato per diverse grandi aziende e spesso si è recato all'estero per seguire importanti progetti.

Paola Turci: "Rispetto per tutte le famiglie. comprese quelle alle quali di impedisce di avere figli"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.