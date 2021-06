Bergamo, "raffica di avvisi di garanzia in arrivo per procurata pandemia". Ecco chi trema

02 giugno 2021 a

Una raffica di avvisi di garanzia pronti. Sono sul tavolo dei magistrati di Bergamo che indagano sulla pandemia. Sono pronti per essere inviati a dei nomi eccellenti. E' la soffiata arrivata da ambienti vicini alla Procura a Il Giornale. La notizia è stata rilanciata da Libero Quotidiano (leggi qui). Al centro dell'indagine c'è la direttiva Ue del 2013 dall'allora ministro della salute Beatrice Lorenzin che obbligava l'Italia "a sviluppare un piano generico di preparazione a serie minacce transfrontaliere che potrebbero costituire un'emergenza sanitaria internazionale". Un obbligo che secondo la tesi dei pm non sarebbe stato rispettato da ministri e dirigenti del ministero della salute.

Per questo gli occhi sarebbero puntati sulla Lorenzin stessa ma anche su Giulia Grillo e Roberto Speranza titolari del dicastero dal 2014. A loro si aggiunge Claudio D'Amario e il suo predecessore come invece responsabile della Prevenzione. Ranieri Guerra, oltretutto, è già indagato per false dichiarazioni fornite ai pm sul report Oms sparito. E, ancora, l'attenzione degli inquirenti è rivolta al direttore dell'Iss Silvio Brusaferro e il capo di gabinetto di Speranza Goffredo Zaccardi. Con loro l'assessore al Welfare Giulio Gallera e l'ex direttore generale della sanità lombarda Luigi Cajazzo.

I magistrati hanno concentrato la loro attenzione sulla mancata zona rossa in Val Seriana, nonostante la scoperta dei primi casi di coronavirus all'ospedale di Alzano Lombardo nel febbraio del 2020. Mesi fa il procuratore aggiunto di Bergamo Maria Cristina Rota denunciava "reticenze" da parte dei vertici dirigenziali del dicastero guidato dall'esponente di Leu in merito alle indagini sul piano pandemico non aggiornato. Il tema del mancato aggiornamento del piano pandemico è stato al centro anche del caso che ha portato all'allontanamento dello studioso Francesco Zambon che aveva redatto uno studio che sottolineava le carenze dell'Italia su questo punto e che fu ritirato dopo poche ore dalla stessa Oms.

