Haiti, rapito operaio italiano. Stava costruendo una strada

Questa mattina un operaio italiano, G.C, di 74 anni, dipendente di una ditta di costruzioni con sede a Roma, impegnato ad Haiti nei lavori per la costruzione di una strada, è stato rapito. Gli autori, che avrebbero già contattato la locale sede dell’azienda, agirebbero a scopo estorsivo. Sempre secondo le prime indiscrezioni sarebbe stata attivata l’Unità di crisi del Mae. “Un ingegnere italiano di 74 anni, impiegato da diversi anni presso una ditta di costruzioni italiana ad Haiti, è stato prelevato oggi dal cantiere dove si trovava per alcuni rilievi, da individui sconosciuti. L’Unità di Crisi della Farnesina – si legge in una nota inviata in serata dal ministero degli Esteri – è stata immediatamente attivata e sta seguendo il caso in raccordo con le altre competenti articolazioni dello Stato, con la nostra ambasciata a Panama e con il nostro Console onorario sul posto”.

Intanto, oltre che ai rapimenti e ai disordini ormai a cadenza quotidiana, al punto da rendere esplosivo il clima tra la popolazione, Haiti deve fare i conti con il rischio malnutrizione acuta dei bambini. Il calo delle vaccinazioni tra i piccoli ha comportato, per quest’anno, la crescita dei casi di difterite e un più elevato rischio di epidemia di morbillo. Questi bambini non vaccinati sono anche molto più vulnerabili a soffrire e morire per malnutrizione. La malnutrizione acuta tra i bambini sotto i 5 anni è aumentata del 61% durante lo scorso anno ad Haiti. Secondo le nuove stime sui bisogni umanitari, nel 2021 circa 217.000 bambini haitiani potrebbero soffrire di malnutrizione acuta rispetto ai 134.000 bambini lo stesso periodo dello scorso anno.

Solo nei primi tre mesi di quest’anno, il numero dei ricoveri di bambini per malnutrizione acuta grave nelle strutture sanitarie ad Haiti è aumentato significativamente, del 26% rispetto allo scorso anno. Un haitiano su 4 attualmente affronta un’insicurezza alimentare acuta. Secondo le stime della Classificazione integrata delle fasi della sicurezza alimentare (Ipc), da marzo a giugno 2021, circa 4,4 milioni di persone saranno in condizioni di insicurezza alimentare ad Haiti, compresi 1,9 milioni di bambini. L’imminente stagione degli uragani probabilmente peggiorerà l’accesso agli alimenti nutritivi per i prossimi mesi.

