"Saman viva per l'ultima volta in un video", immagini choc: con chi era la ragazza scomparsa

01 giugno 2021 a

a

a

Un video che avvalora le ipotesi degli inquirenti. E purtroppo sulla fine che potrebbe aver fatto Saman. È agli atti della procura infatti, un secondo video di Saman Abbas, la 18enne scomparsa da oltre un mese da Novellara, in provincia di Reggio Emilia, in cui si vedrebbe la giovane uscire di casa con alcuni indagati senza poi fare ritorno. Lo riposta Il Resto del Carlino e la fonte precisa che le immagini ritrarrebbero la giovane viva per l’ultima volta.

Si fa vivo il padre di Saman: "Mia figlia è viva, sta in Belgio". Ma i carabinieri continuano a cercare il corpo

Il corpo della giovane non si trova. Oggi è partita la ricognizione passo passo delle serre e il carotaggio puntiforme di un’area al fine di agevolare l’attività dei cani molecolari. Continuano anche le ricerche degli indagati, che al momento sono cinque: i genitori, uno zio e due cugini, uno dei quali fermato in Francia, a Nimes, per cui è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere perché ritenuto responsabile di omicidio e occultamento di cadavere.

Scomparsa dopo no a nozze combinate. Arrestato in Francia uno dei cugini

Nelle ultime ore sono proseguite le attività di ricerca della giovane e, in base a quanto riportato dai carabinieri, oggi le indagini si svolgeranno con la ricognizione delle serre e attraverso il carotaggio puntiforme di un’area, per agevolare il lavoro dei cani molecolari. La ragazza, a novembre 2020, dopo aver chiesto aiuto agli assistenti sociali, era stata allontanata dalla casa familiare dopo essersi opposta a un matrimonio combinato.

La giovane, di origini pakistane, l’11 aprile scorso, si era allontanata da una comunità educativa del bolognese, dove era stata accompagnata dai servizi sociali dopo essersi opposta a questo matrimonio combinato. Su sollecitazione di chi aveva seguito il suo caso, il 5 maggio, i carabinieri avevano fatto visita all’abitazione della famiglia Abbas, a Novellara, non trovando né i genitori, né la ragazza. In un video, un primo video, si vedono delle persone vicino all'abitazione con delle pale e un sacco.

Riprese le ricerche del corpo di Saman. Gli inquirenti non credono al padre

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.