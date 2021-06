Principe Amedeo Duca di Savoia morto ad Arezzo: aveva 77 anni

01 giugno 2021 a

SI è spento all’età di 77 anni il principe Amedeo duca di Savoia e d’Aosta. Il membro della famiglia reale è mancato questa mattina all'ospedale di Arezzo. A renderlo noto la Real Casa di Savoia. Il membro della famiglia reale è deceduto la notte scorsa all'ospedale San Donato dove era ricoverato da giovedì 27 maggio per un intervento chirurgico. Il decesso - riferisce La Stampa - è avvenuto per arresto cardiaco. Amedeo di Savoia viveva nella tenuta del Borro, nei pressi di San Giustino Valdarno, in provincia di Arezzo.

Nato a Firenze il 27 settembre 1943, Amedeo di Savoia aveva anche titoli di cortesia di duca d'Aosta, principe della Cisterna e di Belriguardo, marchese di Voghera e conte di Ponderano. Era figlio di Aimone di Savoia, per un breve periodo re di Croazia, che rinunciò al titolo pochi giorni dopo la nascita del figlio. A pochi mesi Amedeo di Savoia venne deportato in un campo di concentramento ad Hirchegg presso Innsbruk insieme alla madre. Liberati dai francesi nel maggio del 1945, dopo l’esilio, nel 1948, essendo morto in esilio in Argentina il padre Aimone, viene concesso alla madre ed a lui bambino di rientrare in Italia. Negli ultimi anni si occupò, come imprenditore agricolo, dei vini Chianti Savoia, e poi come consulente, consigliere e presidente di alcune società. Nel 2006 Amedeo rivendicò per sé il titolo di duca di Savoia e il ruolo di Capo della Real Casa, in disputa con Vittorio Emanuele di Savoia. Come discendente del re di Spagna Amedeo I era quarantunesimo in linea di successione al trono spagnolo.

Si sposò in prime nozze con la principessa Claudia di Francia a Sintra, in Portogallo, dalla quale ebbe tre figli Bianca (1966), Aimone (1967) e Mafalda (1969). Poi in seconde nozze ha sposato, nel 1987, donna Silvia Paternò dei Marchesi di Regiovanni e Spedalotto, conti di Prades, nella cappella di Villa Spedalotto a Bagheria, vicino Palermo.

