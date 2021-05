Roma, morto in casa in un lago di sangue. Ucciso a coltellate, il figlio di 18 anni ferito

31 maggio 2021 a

Dramma a Roma in zona San Lorenzo. Un uomo di mezza età è stato trovato morto in casa in un lago di sangue. Ucciso a morte da diverse coltellate. Il figlio, che era nella stessa casa, è stato soccorso ed è gravemente ferito. È accaduto in via Liburni in zona San Lorenzo, a Roma. A dare l'allarme sono state alcune persone che dall'esterno li hanno visti a terra. Sul posto la polizia di Stato che indaga sull'accaduto. Entrambi avrebbero ferite da coltellate. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. La vittima aveva 53 anni, il figlio 18.

IN AGGIORNAMENTO

