Brescia, operaio morto sul lavoro. E' precipitato in una botola, drammatico incidente in una fonderia

Un altro incidente mortale sul lavoro. Un operaio di 50 anni è morto sul lavoro in una fonderia a Torbole Casaglia, in provincia di Brescia. L'uomo è precipitato in una botola, che si sarebbe aperta improvvisamente mentre la vittima stava pulendo un condotto. A lanciare l'allarme sono stati i colleghi. Inutili i soccorsi: il lavoratore è deceduto sul colpo. Il dramma è avvenuto alle 13,30. La vittima – dipendente di una ditta esterna – stava pulendo un condotto, quando è scivolato ed è caduto dopo un salto di 10 metri. ul posto anche l’elisoccorso dell’ospedale Civile: i sanitari, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del lavoratore. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri di Chiari.

Sempre nella stessa mattinata di oggi, venerdì 28 maggio, si è verificato un altro grave incidente sul lavoro a Boario Terme, in provincia di Brescia. Un operaio di 49 anni è stato gravemente ferito in uno stabile in cui stava lavorando. Sarebbe stato colpito alla testa da un tubo che si è staccato da un macchinario durante una gettata di cemento e gli avrebbe causato un grave trauma cranico. L'operaio è stato trasportato all'ospedale in elicottero. Le sue condizioni al momento non sembrerebbero essere gravi.

La morte dell'operaio di Brescia arriva a pochi giorno dall'incidente avvenuto a Pavia che è costato la vita ad altri due lavoratori. Venerdì 28 maggio a Villanterio, in provincia di Pavia, c'è stato un incidente sul lavoro, in un'azienda che lavora alimentari, dopo la rottura di una tubazione di vapore: morti due operai investiti da vapori. Incidente che avvenne proprio nel giorno in cui i sindacati manifestavano a Roma per chiedere maggiori garanzie sulla sicurezza del lavoro dopo gli ultimi incidenti mortali di operai che hanno scosso tutto lo stivale. Sono in corso degli accertamenti per capire le eventuali responsabilità.

