Lecce, rissa al matrimonio. Botte tra lo sposo e il testimone dopo un brindisi, intervengono i carabinieri

Il matrimonio finisce in rissa con lo sposo e un testimone che se le sono date di santa ragione. E' accaduto in provincia di Lecce domenica 30 maggio e a riportare il singolare fatto è Repubblica Bari (Leggi qui). Il tutto sarebbe avvenuto durante un bacchetto di nozze a Specchia, nel Salento. Proprio nel giorno in cui si riapriva alle feste di matrimonio in questo caso la festa è stata rovinata da una scazzottata che ha richiesto addirittura l'intervento dei carabinieri.

A scatenare la furia sembra, una battuta di troppo durante un brindisi arrivato, probabilmente, quando il tasso alcolico della festa aveva già raggiunto il limite. Dunque è successo il peggio. Lo sposo e il testimone, stando alla ricostruzione del servizio, si sarebbero colpiti selvaggiamente con calci e pugni sotto gli occhi increduli degli invitati. Le urla sono arrivate fino in strada e parte della zuffa è stata ripresa anche con un telefonino. Infatti la rissa durante la festa ha attirato l'attenzione dei compaesani usciti per una delle prime passeggiate all'aperto dopo il lungo periodo di chiusure forzate.

La voce della rissa è corsa in paese e sono intervenuti i carabinieri. Ma quando i militari sono arrivati nello spazio all'aperto dove si stava svolgendo il ricevimento rispettando le norme per il distanziamento tutto era stato placato e nessuno se l'è sentita di andare oltre presentando denuncia. Insomma la festa alla fine in qualche modo è stata salvata. I carabinieri hanno dunque raccolto delle testimonianze ma senza qualcuno che presenta querela non si può avviare un'indagine. Non ci sarebbero, da quello che sembra, persone che si sono fatte refertare al pronto soccorso. bisognerà capire se nei prossimi giorni qualcuno degli invitati protagonisti della zuffa cambierà idea rivolgendosi ai carabinieri per presentare una querela. Per ora la zuffa ha fatto solo parlare il paese intero.

