Covid, il bollettino di domenica 30 maggio: 2.949 casi e altri 44 morti in Italia

Covid, arriva il bollettino di oggi, domenica 30 maggio 2021. Sono 2.949 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto a ieri quando erano stati 3.351, per un totale di 4.216.003 dall’inizio dell’epidemia. Sono 44 i decessi, in calo rispetto ai 83 di ieri.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. Quanto ai tamponi effettuati, oggi sono 164.495 rispetto ai 247.330 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che sale all’1,8 per cento rispetto all’1,4 per cento di ieri. Il numero degli attualmente positivi è di 238.296, in calo di 3.670 unità rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 6.574, per un totale di 3.851.661 dall’inizio dell’epidemia. Sono 1.061 le persone ricoverate in terapia intensiva, 34 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 6.591. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (458), la Campania (385), la Sicilia (348) e il Lazio (278).

Frattanto l'attenzione, in questo momento della pandemia e della campagna vaccinale che è in corso in tutto il Paese, è legata alla variante indiana in Italia. "Noi sequenziamo meno degli altri, siamo solo intorno all’1%, circola anche da noi, la prevalente è quella inglese, poi abbiamo nigeriano, sudafricana, sudamericana. Non dobbiamo essere preoccupati però, è normale che il virus muti", ha affermato Giorgio Palù, presidente Aifa, durante la trasmissione "Mezz’ora in più". "La variante indiana - aggiunge - può essere controllata, gli inglesi si stanno accorgendo che bisogna sorvegliare con due dosi perché sono protetti intorno al 30%. Serve il sequenziamento, lo studio: ecco a cosa servono i virologi veri. È importante fare ricerca". Una situazione in evoluzione nel pieno della campagna vaccinale che sta dando, carta alla mano, i suoi risultati.

