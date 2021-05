Non è l'Arena, caso Di Fazio e Diabolik sotto la lente di Massimo Giletti su La7

30 maggio 2021 a

Torna l'appuntamento stasera domenica 30 maggio, con ’Non è l’Arena', il programma di Massimo Giletti in onda in diretta alle 20.30 su La7. «"n primo piano - si legge in una nota - la violenza sulle donne. Storie diverse ma accomunate da una stessa realtà di abusi. Proprio in riferimento ad un caso di stupro in questi giorni la Corte europea ha condannato l’Italia per una sentenza che ha violato i diritti fondamentali della vittima e veicolato ’pregiudizi sul ruolo delle donne'.

Questa settimana al centro delle cronache il caso Di Fazio: un manager dalla doppia vita arrestato a Milano con l’accusa di aver narcotizzato e poi abusato di una giovane studentessa. Oggi sale a 4 il numero di donne che lo ha denunciato, tra cui la ex moglie. In studio per il dibattito Nello Trocchia, Paolo Crepet e Nunzia De Girolamo".

"Caso Grillo. Continua il viaggio - si legge ancora - nel mondo della sessualità dei giovani d’oggi. Nuovi elementi poi emergono dagli stralci dei verbali degli interrogatori della presunta vittima della violenza sessuale di gruppo". Ne parleranno Luca Telese, Alessandro Sallusti, Stefania Andreoli, Piper Cusmano e Annalisa Cereghino. Per una riflessione sull’attualità politica, protagonista del faccia a faccia con Massimo Giletti sarà il direttore del tg La7 Enrico Mentana. Tra i temi centrali della puntata, il commissariamento dell’Anpal e il sollevamento dall’incarico del suo presidente, Domenico Parisi. Cosa succederà a navigator e reddito di cittadinanza? Parteciperanno al dibattito Luciano Capone, Leopoldo Mastelloni, Guido Crosetto, Peter Gomez e Antonio Lenzi. Prosegue l’inchiesta di ’Non è l’Arena' sulla Roma criminale. "Chi era Fabrizio Piscitelli alias ’Diabolik’? E che c’entrava l’ultras più famoso della città con i Casamonica, con i Senese, con gli Spada? Immagini e filmati commentati in diretta da Francesca Fagnani e Daniele Piervincenzi", conclude la nota di presentazione alla trasmissione.

