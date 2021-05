Funivia Mottarone, il gip smonta le accuse. "Non ci sono sufficienti prove". Ecco perché i tre indagati sono stati scarcerati

30 maggio 2021 a

Inchiesta sulla strage della funivia del Mottarone, costata la vita a 14 persone, il gip smonta la tesi accusatoria della Procura di Verbania che aveva portato al fermo in carcere di Gabriele Tadini, caposervizio della funivia, Luigi Nerini, gestore dell'impianto e Enrico Perocchio, direttore d'esercizio. Dalla tarda serata di sabato 30 maggio, dopo gli interrogatori per la convalida dei fermi sono stati tutti scarcerati. Tadini è ai domiciliari mentre gli altri due sono liberi.

"Non sono un delinquente". Disastro della funivia Mottarone. Tadini disperato durante l'interrogatorio

Secondo il gip di Verbania, Donatella Banci Buonamici, dalle dichiarazioni dei testi nell'ambito dell'inchiesta sulla tragedia alla funivia del Mottarone, "appare evidente il contenuto fortemente accusatorio nei confronti del Tadini", ma queste dichiarazioni "nulla apportano alla chiamata in correità" degli altri due indagati. Lo si legge nel dispositivo con il quale il gip ha disposto i domiciliari per Gabriele Tadini, caposervizio della funivia, e ha rimesso in libertà Nerini e Perocchio. Secondo il gip per i tre indagati "è stato eseguito al di fuori dei casi previsti dalla legge" e per questo non può essere convalidato. "Il giudice ha ritenuto che a loro carico non vi fossero indizi di colpevolezza sufficienti. Non sono state credute le dichiarazioni di Tadini". Queste le parole della procuratrice di Verbania Olimpia Bossi uscendo dal carcere dopo che il gio ha disposto l'uscita dal carcere per i tre fermati per l'incidente alla funivia del Mottarone. "Gli indagati restano gli stessi. Ricordiamo che manca pur sempre l'accertamento sulle ragioni per cui la famosa fune si sarebbe rotta" ha aggiunto. "Io ho argomentato, se lo ho fatto è perché ero convinta se no non avrei fatto questa richiesta. Non è stata, se non parzialmente, ritenuta attendibile". La decisione "Non sposta niente rispetto a volontà di accertare responsabilità" spiega Bossi. Per Tadini sono stati disposti i domiciliari, per Nerini e Perocchio la liberazione.

Strage della funivia Mottarone. Perocchio e Nerini al gip: "Non sapevamo nulla del forchettone inserito"

"Sono partito immediatamente per recarmi sul luogo dell'incidente, le telefonate non mi dicevano subito che era una strage. Sono partito subito nella speranza che si trattasse di un accavallamento", ha detto Enrico Perocchio ai giornalisti uscito dal carcere a proposito di ciò che è accaduto il 23 maggio. A chi chiede cosa abbia pensato una volta saputo delle accuse, risponde: "Onestamente mi sono sentito morire, ho pensato non è possibile, non è possibile, sul momento mi sono sentito come un macigno". Tra le cose che più lo hanno colpito, ha detto Perocchio, c'è "il fatto che venisse detto che ho detto che fossi io ad avallare una cosa che non ho mai avallato". Il suo legale, Andrea Da Prato, ha insistito sul fatto che Perocchio non fosse infatti a conoscenza dell'uso dei 'forchettoni'. L'ultimo a uscire dal carcere è l'amministratore di Ferrovie del Mottarone srl, Luigi Nerini. "Mi dispiace tantissimo".

Funivia Mottarone, il gip: Tadini ai domiciliari, Nerini e Perocchio liberi

