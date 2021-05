Caso Neumair, la difesa: "Benno seminfermo di mente". Riduzione di pena se riconosciuto il "vizio"

29 maggio 2021 a

a

a

Il caso dei congiungi uccisi a Bolzano il 4 gennaio scorso, Laura Perselli e Peter Neumair per mano del figlio Benno Neumair in carcere reo confesso, torna alla ribalta. Ieri il ragazzo, 30 anni, che ha ammazzato i genitori in tempi diversi e ha poi gettato i cadaveri nel fiume Adige, ha parlato del suo pentimento all'Adnkronos e rivelato i particolari choc del duplice delitto nella casa di Bolzano. Oggi si apprendono dettagli sulla difesa di Benno. Secondo i consulenti nominati dagli avvocati difensori, Benno Neumair sarebbe infatti seminfermo di mente. A loro avviso Benno soffrirebbe di gravi disturbi della personalità, che diminuirebbero la sua capacità di intendere e di volere, pur senza escluderla totalmente.

Bolzano, coniugi uccisi: perizia psichiatrica per Benno Neumair con colpo di scena

Va ricordato che, nel caso venisse riconosciuto anche dai giudici il vizio parziale di mente, questo comporterebbe la riduzione della pena fino a un terzo.

Benno Neumair è reo confesso del duplice omicidio dei suoi genitori, Laura e Peter, e rischia una condanna all'ergastolo.

Per ora, riferisce l'Ansa che ha dato la notizia, si tratta solo della conclusione cui sono giunti i consulenti della difesa, mentre ancora non si conosce l'esito dell'esame psichiatrico effettuato dai periti nominati dalla giudice per le indagini preliminari Carla Scheidle, né le conclusioni dei consulenti della Procura e della parte civile. I periti della giudice dovrebbero depositare la loro perizia entro il 2 giugno ma non è escluso che possano chiedere una piccola proroga dei termini.

Bolzano, coniugi uccisi: "Applausi per Benno, nessun pentimento". La lettera di Madè Neumair

"Quando ho ucciso mio padre prima e mia madre poi, era come se fossi uscito dalla realtà. So bene che è difficile veder riconosciuta la totale incapacità di intendere e di volere. Che nulla, nemmeno il fortissimo pentimento che provo, mi risparmierà la pena lunga che ho appena iniziato a scontare. Ma è ora che si conosca anche la mia di verità", aveva detto ieri Benno Neumair ad Adnkronos.

Benno Neumair pentito: "Così ho ucciso i miei genitori". Dettagli choc dal carcere



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.