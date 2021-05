Vasco Rossi, il figlio Davide rischia il carcere. Chiesta pena di 2 anni e 8 mesi. "Fuggì dopo incidente"

28 maggio 2021 a

Il figlio di Vasco Rossi, Davide, rischia di essere condannato per lesioni e omissione di soccorso per un incidente stradale che, secondo l'accusa, il 31enne provocò il 16 settembre 2016 a Roma in zona Balduina. Oggi, venerdì 28 maggio, a Roma si è tenuta l'udienza del processo che vede imputato il giovane. L'accusa ha chiesto per lui una pena di 2 anni e 8 mesi perché, stando alla ricostruzione dell'accusa, si allontanò subito senza prestare soccorso alle vittime.

I pm contestano a Davide Rossi i reati di lesioni personali stradali gravi e omissione di soccorso stradale. L'accusa ha chiesto anche una condanna a 2 anni per Simone Spadano, 33 anni, che si trovava in auto con il figlio del celebre cantante, accusato di favoreggiamento perché avrebbe dichiarato il falso dicendo di esserci stato lui al volante e di aver provocato lui l’incidente.

Secondo la ricostruzione contenuta nel capo d'imputazione Davide Rossi a bordo della sua auto, una Audi, procedeva nella strada della Balduina a velocità elevata non fermandosi allo stop. La sua vettura si scontrò con un'auto su cui viaggiavano due donne che riportarono ferite giudicate guaribili in oltre 40 giorni. "Subito dopo l’urto - secondo l’accusa - il 31enne si allontanò dal luogo dell’incidente senza ottemperare all’obbligo di prestare assistenza alle persone", si legge nel capo d'imputazione. Secondo la difesa del figlio del rocker di Zocca, invece, il ragazzo si è fermato ed ha prestato soccorso alle persone che erano nell'altra vettura coinvolta nell'incidente. "Ho detto al mio amico di fare la constatazione amichevole - aveva ricostruito Rossi nel corso dell'udienza dello scorso 10 luglio - e me ne sono andato con la ragazza perché era molto scossa dall'incidente, sapendo che stavano facendo il cid ero tranquillo". Il giovane aveva aggiunto: "Non navigo nell'oro e non ho un lavoro stabile i giornali hanno scritto cose allucinanti su di me, ma mi prendo pregi e difetti di essere figlio di Vasco".

