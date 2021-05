Denise Pipitone, criminologa a Pomeriggio 5: "Il testimone ha fatto nomi e cognomi, potrebbero scattare arresti"

28 maggio 2021 a

Caso Denise Pipitone, l'impressione è che si sia di fronte a una svolta nelle indagini sulla bimba di Mazara del Vallo scomparsa il primo settembre 2004 quando aveva 4 anni. "L'anonimo è uscito allo scoperto, sappiamo che è un uomo che si è recato nello studio dell'avvocato Frazzitta (il legale della famiglia di Denise ndr) e ha raccontato quello che sarebbe accaduto dopo il sequestro di Denise Pipitone". A dirlo è la criminologa Anna Vagli che oggi è intervenuta in collegamento, al programma di Canale 5, Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso.

La notizia dell'incontro fra l'avvocato Frazzitta e l'autore della lettera anonima, era stata data questa mattinata da Storie Italiane su Rai1. Adesso emergono dettagli. "l'autore mentre circolava si è trovato all'incrocio tra via Salemi e via della Pace, a poca distanza dalla casa di Piera Maggio. La sua auto si sarebbe accostata ad un'altra auto in cui avrebbe visto Denise Pipitone e altre tre persone che lui avrebbe riconosciuto. Non sappiamo le identità, ma ha indicato nomi e cognomi di questi soggetti. Verosimilmente uomini, ma questo non lo sappiamo con certezza. Sono tre persone conosciute, per questo non avrebbe parlato per 17 anni".

Secondo la criminologa, si potrebbe essere vicini ad una svolta nel caso. "L'anonimo adesso vive a Trapani, però conoscerebbe queste persone. Si pensa che andrà nell'immediatezza in Procura e potrebbero scattare anche gli arresti, secondo quanto detto dalla pm Angioni. Siamo vicini", ha affermato Vagli.

Già questa mattina la stampa siciliana aveva riportato la notizia del supertestimone che, dopo aver inviato la lettera anonima all'avvocato Frazzitta, mostrata anche nel corso della trasmissione di Rai3 Chi l'ha visto? si sarebbe presentato spontaneamente e in gran segreto proprio nello studio del legale. Il contenuto della conversazione avvenuta tra i due non è stato reso noto né l'avvocato Frazzitta ha rilasciato dichiarazioni in merito.

