Caterina Guzzanti, una carriera seguendo le orme di Corrado e Sabina. Oggi è mamma del piccolo Elio

Caterina Guzzanti è la "piccola" della celebre famiglia che ha regalato sorrisi e impegno a migliaia di italiani. Imitatrice, comica, cabarettista e attrice. Si tratta di un'artista a tutto tondo che negli anni si è fatta apprezzare dal grande pubblico per la sua bravura. Nata nel 1976 è la figlia minore del noto giornalista Paolo Guzzanti, più giovane di 13 e 11 anni rispetto a Sabina e Corrado. Quando si è affacciata in tv, alla fine degli anni '90, loro erano già affermati e lei fece le prime comparse nelle trasmissioni che li vedevano protagonisti all'epoca su Rai 2.

Quando è nata lei i suoi genitori si sono lasciati, anche se con il padre Paolo c'è stata sempre forte sintonia e il legame non è venuto meno. Ma quando era adolescente Caterina - come ha raccontato lei - era piuttosto vivace. “Io non andavo a scuola e combinavo guai, lei aveva tre figli da sola ed era stanca di avere a che fare con la terza adolescente”, rivelò in un colloquio a Famiglia Cristiana. Dopo l'esperienza con i fratelli è entrata a far parte della Gialappa’s Band poi ha affiancato ancora la sorella Sabina su La 7. Celebre la sua interpretazione di Viki giovane militante di CasaPound.

Nella vita privata Caterina Guzzanti è legata a un pilota di nome Walter. Si sono conosciuti durante una vacanza a Favignana. Dal loro amore nel 2014 è nato il piccolo Elio. Il loro legame è forte anche se la coppia ha deciso di non sposarsi. Spesso la famiglia condivide degli scatti su Instagram. Sulla vita privata tuttavia l'attrice ci tiene a mantenere una certa riservatezza. Questa sera, venerdì 28 maggio, la comica sarà protagonista della puntata di Propaganda Live lo show di la 7 condotto da Diego Bianchi. L'appuntamento è per le 21.15.

